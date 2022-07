Aantal inwoners Den Bosch en Bommelerwaard stijgt de komende jaren flink

DEN BOSCH - Den Bosch blijft de komende jaren fors doorgroeien. In 2035 heeft de gemeente 25.000 inwoners méér dan op dit moment. Dat stelt het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS) in een prognose.

De stijging past in een breder beeld. De komende jaren lopen gebieden aan de rand van Nederland zoals de Achterhoek leeg. (Middel)grote steden zoals Den Bosch of Tilburg mogen de komende jaren juist meer inwoners verwachten. Momenteel kent Den Bosch 156 538 inwoners. Als de verwachting uitkomt, wonen er in 2035 ruim 171.000 mensen in de gemeente (een toename van 9,4 procent).

Ook in de Bommelerwaard neemt het aantal inwoners fors toe. In zowel Maasdriel als Zaltbommel wonen er in 2035 ruim drieduizend mensen extra. Tussen Maas en Waal wonen er dan 62.000 mensen tegenover zo'n 55.000 nu. In de gemeente Vught is de stijging beperkter: daar wonen dadelijk krap duizend mensen méér.

Grote woningnood

De prognose roept de vraag op waar al die mensen moeten gaan wonen. Momenteel heerst een grote woningnood waardoor moeilijk aan een huis is te komen. Daarom heeft de gemeente Den Bosch de ambitie om tussen 2020 en 2030 tienduizend extra woningen te bouwen.

Het CBS geeft aan dat de prognose waarschijnlijk is, maar kan veranderen door maatschappelijke ontwikkelingen. Bijvoorbeeld wanneer de gemeenten meer of minder huizen bouwen dan verwacht. Ook veranderingen in de migratiecijfers naar Nederland kunnen de uitkomsten veranderen.

Heel Nederland zal in 2035 naar verwachting 18,9 miljoen inwoners hebben, 1,3 miljoen meer dan aan het begin van dit jaar. Vooral de grote steden in de Randstad groeien flink.



Kijk hier naar onze meest bekeken video's

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.