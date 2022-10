‘Aanzienlijke schade’ bij advocatenkantoor nadat auto gevel ramt

Werken in themapark of sprookjes­mu­si­cal? Den Bosch krijgt er een opleiding voor

DEN BOSCH - Mensen vermaken op een thema- of vakantiepark of acteren in een show of sprookjesmusical? Wie dit soort ambities heeft, kan vanaf 1 september 2023 terecht op een nieuwe opleiding op het Koning Willem 1 College in Den Bosch.

24 oktober