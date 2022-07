Acht panden ontruimd vanwege granaat aan stukje tape bij zonnestudio Den Bosch, omgeving afgezet

Verkoop honderden appartemen­ten EKP-Noord laat nog even op zich wachten: ‘Eerst de vergunnin­gen’

DEN BOSCH - Het was de bedoeling dat in het voorjaar van 2022 245 appartementen van de eerste fase van EKP-Noord in Den Bosch in de verkoop zou gaan, maar dat gaat niet lukken. Volgens SDK Vastgoed heeft het te maken met vertraagde vergunningen.

