Actiegroep gaat weer demonstreren tegen Zwarte Piet, onder meer in Eindhoven en Den Bosch

Omwonende wil dat wijnwinkel vertrekt uit Verwers­straat, omdat hij wijnproeve­rij­en vreest

30 oktober Wo 30 okt. Een omwonende vreest dat slijterij Ben’s Favourites Wine & More ook horeca-activiteiten gaat houden, zoals wijnproeverijen. Maar alleen dat is niet voldoende om de hele slijtersvergunning dan maar in te trekken.