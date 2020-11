Albert Verlinde: van showbizzman naar VVD-gemeenteraadslid in Vught?

VIDEO Ammoniak­lek­ka­ge in Den Bosch, omwonenden kampten met prikkende ogen

8 november DEN BOSCH - De brandweer is zaterdagnacht met meerdere meetploegen uitgerukt om de luchtkwaliteit in de omgeving van de Veemarktkade in Den Bosch te onderzoeken. Er was daar, bij vrieshuis Vrieskade, sprake van een ammoniaklekkage.