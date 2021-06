Als de brandweerpieper klonk, gingen de staldeuren van boer Willem op slot; vele ongevallen op N65 staan op zijn netvlies

Dagelijks rijden er ruim 40.000 voertuigen voorbij de boerderij van Willem van Roessel aan Rijksweg in Helvoirt. Hij houdt vleesstieren, was tot voor kort vrijwillig brandweerman en woont pal aan de N65. ,,Ik ben hier geboren en getogen", zegt hij. ,,Ik kan me nog herinneren dat we in 1973 tijdens de autoloze zondag op de N65 hebben gerolschaatst. Heel bijzonder was dat. Het staat in schril contrast met de laatste jaren. De weg is alsmaar drukker en drukker geworden.”