Als seksverslaving je dagelijks leven gaat overheersen, wat doe je dan?

Over alcohol-, drugs- en gokverslaving zijn al stapels boeken verschenen, maar over seksverslaving was er nog opvallend weinig gepubliceerd, constateerden de schrijvers. ,,Seks vindt sowieso meestal al plaats ‘achter de gordijnen’, waardoor het heimelijke aspect al groter is dan bijvoorbeeld bij alcohol”, stelt Kruk.



,,Daardoor is het lastiger om verslavingsgedrag te achterhalen. De schaamte is vaak erg groot en het is paradoxaal genoeg niet echt sexy om je seksverslaving te benoemen. Bovendien is seksverslaving nog steeds geen officiële diagnose: je kan het ook niet aantonen met een bloedtest bijvoorbeeld. Toch lijden er 150.000 tot 200.000 mensen in Nederland aan”, aldus de psycholoog.