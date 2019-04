Amnesty Brabant viert ‘Nacht van de Vrijheid’ met sponsorwandeltocht van Vught naar Eindhoven

De wandeltocht bestaat uit drie delen die op elkaar aansluiten. Het wandelevenement start zaterdag om 20.00 met de dodenherdenking in Vught, gevolgd door een wandeling via St. Michielsgestel naar Schijndel. De 16 kilometer lange tocht duurt zo'n 3,5 uur.

Tussen middernacht en 5.00 uur voert de wandeltocht van Schijndel via Veghel naar Gemert waar bij aankomst ontbijt klaarstaat (22 km, 5 uur). De derde en laatste etappe vertrekt in de ochtendgloren (5.30 uur) van Gemert naar Eindhoven (22 km, 5 uur). Met een korte ceremonie en een feestelijke brunch wordt de sponsorwandeltocht afgesloten.

Onschuldig in de gevangenis

Met een langlopend project waar Amnesty vorig jaar mee is gestart worden mensen - die opkomen voor de rechten van minderheden en vaak bedreigd, mishandeld en vervolgd worden - ondersteund in hun strijd voor gerechtigheid. Denk hierbij aan financiële ondersteuning bij processen, of hulp aan familie omdat de kostwinner onschuldig in de gevangenis is beland. Door middel van de opbrengst van de sponsorloop wil Amnesty hier een steentje aan bijdragen. Meer info: nachtvandevrijheid.amnesty.nl