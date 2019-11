André Hazes blijft gezicht Essent ondanks privéperikelen

De volkszanger is sinds vorig jaar het gezicht van Essent. Zo is hij onder meer in een tv-reclame van de energiemaatschappij te zien in betere tijden met zijn (inmiddels ex-) vriendin Monique Westenberg en hun zoontje. ,,Die reclame is wel nog terug te zien op YouTube, maar die zenden we niet meer actief uit’', vertelt een woordvoerder.

Volgens hem liggen er geen spotjes meer op de plank waarin de voormalig geliefden samen te zien zijn. ,,Eigenlijk was Monique alleen te zien in het eerste introducerende tv-spotje’', zo legt de woordvoerder uit. ,,In twee andere formats die later werden uitgezonden, was André alleen nog te zien met zijn zoontje en vrienden.’'

Op de vraag of Essent baalt van de relatieperikelen van hun ‘gezicht’, wil de woordvoerder niet verder uitweiden. ,,Het is vooral vervelend voor hemzelf. André is voor ons een voorbeeldklant en wat hem is overkomen komt voor in meerdere gezinnen.’'

Zien we binnenkort André’s nieuwe vlam Bridget Maasland dan voorbijkomen in een reclame van Essent? ,,You never know’', zegt de woordvoerder met een knipoog. Om er daarna gauw aan toe te voegen dat dat waarschijnlijk niet zal gebeuren.