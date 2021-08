Applaudisserende erehaag als afscheid voor Bosschenaar die slachtoffer werd van dodelijk ongeval, veroorzaakt door autodief

Agenten trekken pistool en dwingen drietal uit auto te stappen

5 augustus DEN BOSCH - De politie is nog steeds bezig met onderzoek naar een incident afgelopen dinsdag op de Daviottenweg in Den Bosch. De politie kreeg de telefonische melding over een bedreiging met een vuurwapen. ,,Na het incident is een onbekend aantal mensen weggelopen’’, aldus een woordvoerder van de politie donderdag.