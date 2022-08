Arabieren verkopen gebouw BrandLoyalty in Den Bosch voor 50 miljoen euro

De Arabieren doen goede zaken met deze deal, want zij kochten het hoofdkantoor van BrandLoyalty in 2018 voor 42,8 miljoen euro. Voor die tijd was het gebouw eigendom van Kingsroad 88, een beleggingsfonds van Robert van der Wallen. De Vughtenaar is oud-directeur en grootaandeelhouder van BrandLoyalty, gespecialiseerd in loyaliteitsprogramma’s voor internationaal opererende supermarkt- en winkelketens. Klanten kunnen via deze ‘programma's’ sparen voor bijvoorbeeld messensets, voetbalkaartjes, pannensets of serviezen.