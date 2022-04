Auto belandt bijna in kanaal bij wegrijden uit parkeervak in Den Bosch

Tekort aan personeel én materiaal; 4500 gasten ‘Asperges in het veld’ afgebeld

CROMVOIRT - Eindelijk was het dan zover. Na twee jaar coronabeperkingen stortte Frank de Bot uit Cromvoirt zich op het organiseren van de zesde editie van het pop-up evenement ‘Asperges in het veld'. Maar nu gooit een tekort aan personeel én materiaal roet in het eten en moeten 4500 gasten worden afgebeld.

15 april