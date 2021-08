Autodief die dodelijk ongeluk veroorzaakte in Den Bosch was bij politie bekend door ‘verward gedrag’

Vught wordt tijdelijk één grote bouwput, maar tijdelijk duurt wel zeven jaar

31 juli VUGHT - Woningen worden onbewoonbaar, groen verandert in een zandvlakte en speelplekken worden opslagplaatsen voor materialen of een tijdelijk station. De zorgen zijn groot in Vught. Maar ook treinreizigers, mensen die vaak over de N65 rijden of forenzen die in Vught werken of er doorheen rijden, gaan hinder ondervinden van de ombouw van het spoor.