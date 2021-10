Avans Hogeschool doet het licht bijna helemaal uit. Maar autoverkopers doen (nog) niet mee: ‘Voor veiligheid’

Rondcirke­len­de heli’s boven gevangenis blijven spannend; Defensie snapt dat buurt is geschrok­ken

VUGHT - Bijna driehonderd keer per jaar rijdt een zwaar beveiligd boeventransport door Vught. Het leidt tot zorgen in het dorp en dan helpt het niet dat Defensie ’s avonds óók nog eens onaangekondigd boven de EBI gaat ‘oefenen’. ,,We zullen hier in de toekomst nog zorgvuldiger mee omgaan.”

29 oktober