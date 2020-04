Avansstudenten weer bedolven onder ongewenste mail

Samen voor Den Bosch is welkome pleister op de wonde

20:29 DEN BOSCH - Een kleurrijke bos gerbera’s en een goodiebag met wat lekkers, geschonken door de gemeente en enkele lokale ondernemers. Dat is paasverrassing die de circa drieduizend ouderen in Bossche tehuizen zaterdag te wachten stond. De actie Samen voor Den Bosch in het leven geroepen door Erol van den Bergh en Bob Mulder, is in eerste instantie bedoeld om ouderen in deze erbarmelijke en eenzame tijden van corona een hart onder de riem te steken.