Avontuurlijke zwaan relaxt in middenberm op de A2 bij Den Bosch

Bossche­naar legde nepbom bij politiebu­reau: ‘Tape, draden, het leek een echt explosief’

DEN BOSCH - ,,Met zorg gemaakt’’, zegt de rechtbank over een nepbom die volgens de rechtbank in februari door een Bosschenaar (31) werd achtergelaten bij het Bossche politiebureau. Hij is veroordeeld tot gevangenisstraf die gelijk is aan het voorarrest van 57 dagen. Hij hoeft dus niet te worden opgesloten.

14 september