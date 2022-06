Bart van de Laak stopt als interim-directeur van Theater de Speeldoos; Jelmer Lesterhuis neemt stokje over

De interim-directeur van Theater de Speeldoos was de afgelopen twee jaar een belangrijke spil in de omvorming van het Vughtse theater naar een sociaal-cultureel centrum in een geheel nieuw gebouw.

Doorbraak verwacht in nieuwbouwplan Speeldoos

Daarnaast hield hij zich bezig met het versterken van de positie van de Speeldoos in het culturele veld in Vught, Cromvoirt en Helvoirt. Door onder meer nieuwe huurders te werven en samenwerking aan te gaan met verschillende culturele en sociale partners. In 2021 kwam dit bijvoorbeeld tot uiting in de Cultuurweek, die in samenwerking met onder meer Musicare, MDM en Plaza Cultura werd georganiseerd. Ook vestigde de Huiskamer van Welzijn Vught zich in de Speeldoos en werd er samengewerkt met partijen als Jeugd- en jongerencentrum Elzenburg, Bibliotheek 073 en HelvoirThuis.