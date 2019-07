Belangrijk lopen doen, dáár heeft kersverse provinciebestuurder Van der Sloot niks mee

Pretty in Pink komt langzaam maar zeker op gang in Den Bosch

12 juli DEN BOSCH - De zesde editie van Pretty in Pink, als voorproefje op de 22ste aflevering van het Levenslied, is vrijdagavond losgegaan in Den Bosch. Op de Markt speelt het LHBTI-vriendelijke feestje zich uitsluitend af in en rondom de cafés De Druif en De Paternoster.