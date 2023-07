Beleg van ’s-Hertogenbosch moet precies 400 jaar na dato in 2029 overal te zien zijn: ‘Moerasdraak mag niet ontbreken’

De kerk heeft nog potjes voor armoe: ‘En wie honger heeft, mag een brood stelen’

DEN BOSCH – De kerk vergrijst in rap tempo. Toch steken katholieken en protestanten nog miljoenen euro’s en uren in armoedebestrijding. Voor borstklopperij zegt de Bossche bisschop Gerard de Korte te passen. Maar met een miljoen mensen in Nederland onder de armoedegrens is er nog alle aanleiding voor de kerk om in actie te komen.