Beslissingsduel bij OJC Rosmalen loopt uit de hand, fans bekogelen elkaar met vuurwerk: ‘Dit is schandalig’

Gewelddadi­ge overvaller Brink’s in Best krijgt twee jaar langere celstraf in hoger beroep

DEN BOSCH/BEST - De Belg die in 2013 de bijzonder gewelddadige overval op Brink’s in Best pleegde, krijgt in hoger beroep twee jaar langere celstraf dan de tien die de rechtbank hem oplegde. In Luxemburg kreeg hij eerder 22 jaar, voor een vlak erop volgende overval.

21 juni