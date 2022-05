Bezit seksueel getinte foto’s leidt tot te veel emoties in Vught; bisschop trekt benoeming kapelaan in

De benoeming van kapelaan Dominique Donders zou per 1 juni ingaan maar zorgt voor onrust in het dorp. Ouders wilden meer weten over het verleden van Donders die zo’n tien jaar geleden werd opgepakt toen hij bij de Hema een album wilde laten maken van foto’s waarop jonge vrouwen geheel of gedeeltelijk naakt poseren in een seksuele houding. De leeftijd van de modellen werd geschat tussen de 16 en 18 jaar oud.