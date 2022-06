Bezorger (69) aangereden, geslagen en beroofd in Den Bosch

Passende huisves­ting voor nieuwe, groeiende basis­school blijkt lastig; directeur wil géén noodloka­len

VUGHT - Als jonge school is het best lastig om enerzijds je kwaliteit op orde te hebben, en anderzijds snel te moeten groeien. Volgens basisschooldirecteur Laurens Peeters is goede, passende huisvesting daarbij essentieel. En dat zijn wat hem betreft géén noodlokalen.

