Bij M’Eat denken velen aan vlees, dus verandert restaurant in Den Bosch van naam

Het was ‘een beetje een vergissing’, zo zegt eigenaar Yorick Roels (34) van M’Eat Bar & Grill over de naam van het restaurant. Begin 2016 opende hij met zijn broer Lauren (31) deze horecazaak aan de Minderbroedersstraat in het centrum van Den Bosch. ,,M’Eat stond voor ons voor Let’s meet and eat, maar we kwamen er steeds meer achter dat heel veel mensen bij die naam alleen maar aan vlees denken. Terwijl we hier uiteraard ook vis, vegetarisch en vegan serveren.”