Bij Paulien en Niek is plek voor drie huishoudens onder één monumentaal dak: ‘Het is zo belachelijk groot hier’

Met video Onderzoek gestart naar hoe het zo mis kon gaan; gevangene met geweldda­dig verleden nam tijdens plaspauze de benen in Vught

VUGHT - Een gevangene, met een gevangenisbusje onderweg van de cel in Middelburg naar de cel in Grave, nam tijdens een plaspauze in Vught de benen. Hoe kon dit precies gebeuren?