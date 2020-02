Bijzonder: gerechtshof Den Bosch publiceert naam van veroordeelde Marktplaats-oplichter

UPDATEDEN BOSCH - De 56-jarige J. den H. die dinsdag door het gerechtshof in Den Bosch is veroordeeld tot zes jaar cel wegens zeker vijftig gevallen van oplichting, kan zijn misdaad niet verdoezelen. Het Hof gaat de uitspraak met zijn naam publiceren, in een poging te voorkomen dat hij nog meer slachtoffers maakt.

Het gebeurt zelden of nooit dat een rechtbank of gerechtshof een naam naar buiten brengt. Uitspraken van rechters worden wel op Rechtspraak.nl gepubliceerd, maar altijd anoniem. Het hof is dan ook niet over één nacht ijs gegaan, blijkt uit de motivatie. Het Wetboek van Strafrecht staat publicatie van de naam van de verdachte toe. Ook het Openbaar Ministerie had daarom verzocht.

120.000 euro

Den H. uit Veenendaal bood, vaak met een andere verdachte, tussen 2013 en 2016 bouwmaterialen aan via onder meer Marktplaats. Door het internetverkeer van de advertenties via wifi van hotels te laten lopen, waren ze nauwelijks te traceren. De koper moest steeds een voorschot betalen, maar de producten werden nooit geleverd. Al met al lichtte hij voor ruim 120.000 euro mensen in Nederland en België op. Dat geld moet hij terugbetalen.

Het hof wrijft het de man aan dat hij kwetsbare mensen oplichtte. Een van de slachtoffers was zijn eigen zoon. ,,De verdachte heeft zo ernstig misbruik gemaakt van het vertrouwen dat een kind in zijn ouder mag stellen”, vindt het gerechtshof.

Over twee weken

De man kreeg al eerder een onvoorwaardelijke gevangenisstraf, maar het hof gaat ervan uit dat ook een verblijf in de cel de man niet zal weerhouden van nieuwe pogingen tot oplichting. Het opleggen van een hogere straf was juridisch niet mogelijk, zegt een woordvoerster van het hof in Den Bosch. De maximale straf voor oplichting is zes jaar en acht maanden, maar omdat de behandeling van de zaak te lang op zich heeft laten wachten, hebben de verdachten recht op strafkorting. Hoewel het hof zegt dat de Veenendaalse man niet inziet dat zijn gedrag laakbaar is, is bij hem geen psychiatrische stoornis vastgesteld.

In een poging om te voorkomen dat de man na het uitzitten van zijn straf opnieuw de fout ingaat, zal het gerechtshof de naam van de man noemen in het vonnis. Dat gebeurt pas over twee weken en als geen van de betrokken partijen in cassatie gaan. Dan is de uitspraak onherroepelijk.