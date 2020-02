Bijzonder: Hof Den Bosch publiceert naam van veroordeelde Marktplaats-oplichter

Coronavi­rus in Adeje? ‘Niets van gemerkt, we hadden vooral last van de zandstorm’

15:32 CROMVOIRT - Frank Vermeijlen uit Cromvoirt vierde de afgelopen week vakantie op Tenerife maar verbleef gelukkig niet in het H10 Costa Adeje Palace hotel waar één van de gasten besmet blijkt te zijn met het Coronavirus. ,,We hebben ook helemaal niets van commotie over het virus gemerkt", zegt hij na thuiskomst. ,,We hebben vooral last gehad van de zandstorm.”