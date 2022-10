Binnenkort einde aan gratis parkeren in Bazeldonk: resultaat van nieuwe peiling in Bossche wijk

DEN BOSCH - In Bossche buitenwijken is het gebruikelijk om betaald te parkeren. In een deel van de Bazeldonk was dat jarenlang niet het geval. Uit peilingen bleek dat er onvoldoende ‘draagvlak’ voor was bij ondernemers en bewoners, maar dat is voorbij.