Bloemen voor doodgestoken moeder: ‘De hele buurt is van slag, het lijkt stiller dan anders’

Extra etage op kantoorvil­la steekt bewoners: ‘Woongenot is 70 procent minder’

4 september Drie kantoorpanden staan al in de tuin van Villa Zuiderbosch in Hintham. Een derde is klaar maar daar komt een verdieping meer op. Zeer tot spijt van enkele achterburen die wonen aan Tweeberg en hun uitzicht en privacy zeggen te verliezen.