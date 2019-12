Boeren voeren vanaf vrijdag ludieke actie met versierde tractoren tijdens Serious Request

Hoe BLC opklom van bijna dode voetbal­club naar een van de grootste van Den Bosch

10:33 DEN BOSCH - Bij BLC kon je haast gratis voetballen, zo slecht was het allemaal geregeld, een jaar of vijftien geleden. De Bossche club was stervende. Maar zie nu: de club is uitgegroeid tot één van de grootste binnen de stadsgrenzen. Maar of dit succesverhaal een tweedeling in het Bossche amateurvoetbal kan voorkomen ... ‘Je moet ook wat geluk hebben’.