Boerkaverbod? Voor de Brabantse ziekenhuizen blijft alles zoals het was

Bossche buurtpre­ven­tie­teams houden ook in zomervakan­tie inbrekers buiten de deur

1 augustus DEN BOSCH - In Den Bosch is de politie al jaren geleden gestopt om huizen in de gaten houden van vakantie vierende bewoners. Buurtpreventieteams zijn het alternatief. En dat blijkt te werken. In Den Bosch konden bewoners jarenlang vakantiekaarten invullen met het verzoek aan de politie hun huis extra in de gaten te houden tijdens het surveilleren.