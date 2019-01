Bomenkap Van Zwietenpark leidt tot nieuwe woede

VVD Den Bosch voorstan­der (theater)plan Kaaihallen

5 januari DEN BOSCH - De VVD in Den Bosch is voor de plannen voor een tijdelijk theater in een nieuwe Kaaihal op de Tramkade in Den Bosch. ,,Een nieuwe cultuurhal helpt de stad verder’’, stelde fractievoorzitter Ralph Geers zaterdagavond tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van de grootste fractie in de gemeenteraad.