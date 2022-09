‘Waste Watchers’ halen binnen enkele uurtjes twaalf zakken zwerfafval op in Vught

VUGHT - Twee wieldoppen, een luier, drie mondkapjes, golfballen en een handschoen en meer; kortom twaalf vuilniszakken met zwerfafval. Dat was zaterdag de oogst van enkele uurtjes grijpen en rapen in de bermen en sloten rondom de N65 in Vught.

18 september