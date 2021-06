Bossche dataschool JADS heeft met ASML ‘perfecte match’ gevonden

RECHTSZAAK Zinloze vechtpar­tij toont ‘rauwe randjes van bourgondi­sche kermis­sfeer in Den Bosch’

11 juni DEN BOSCH - Oud zeer. Dat moet tijdens de kermis in augustus 2018 zijn uitgedraaid op een flinke vechtpartij in de Bossche Kolperstraat. In het daar gevestigde café De Blauwe Druif ontstond ruzie tussen een 62-jarige Bosschenaar en enkele andere bezoekers. Om de boel te sussen werd de man door een portier op straat gezet. Daar ging het mis. ,,Mijn hoofd is gebruikt als een voetbal.’’