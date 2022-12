Bossche Dien Veltman (99) in boek over corona: ‘Ik heb op mijn kamer zitten janken’

Steeds minder animo voor vaartoch­ten op Binnendie­ze: ‘Tochten eventueel aanpassen’

DEN BOSCH - De vaartochten over de Binnendieze in Den Bosch verliezen aan populariteit. Dit vaarseizoen stapten bijna 140.000 toeristen in de boten, een kwart minder dan enkele jaren geleden. ,,We gaan de opzet van de tochten tegen het licht houden en eventueel aanpassen.”

28 november