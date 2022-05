Bossche groep voert actie tegen hogere huurprijzen: ‘Niet meer te betalen’

UPDATE Anastasiia: Den Bosch — вільне місто у вільній країні, завдяки жертвам багатьох людей. Den Bosch is een vrije stad in een vrij land, dankzij de offers van velen

Een veldje, een plein of een brandgang. Meer had je niet nodig. Maar harde afspraken waren onmisbaar. Als je die niet maakte, kreeg je onvermijdelijk ruzie. De belangrijkste regel was: wie dood is, blijft vijftien tellen liggen. Nee, niet afraffelen! Dat is flauw. Langzaam tellen, want de dood heeft alle tijd. Net als een kind dat buiten speelt en het zakken van de zon niet ziet.

5 mei