Bossche Gwen is één van de gezichten van een zenuwslopende ziekte

DEN BOSCH - Gwenhwyfar Spil (27) uit Den Bosch is op dit moment misschien wel een van de meest geziene Bosschenaren van het land. Zij is te zien in online video’s, advertenties en billboards. Ze is een van de vijf gezichten in de voorlichtingscampagne van het Nationaal MS Fonds ‘Face it. MS is zenuwslopend’.

,,Het begon vijf jaar geleden met tintelingen op de huid”, herinnert Spil zich. Die gingen niet over. Na een tijdje ging ze ook dubbelzien. ,,Nog steeds dacht ik: het is niets. Dus toen ik na een MRI-scan van de neuroloog te horen kreeg dat ik MS heb, kwam dat behoorlijk rauw op mijn dak. Ik was zo in shock, dat ik de volgende dag moest terugkomen.

‘Gwen 2.0'

Spil herpakte zich en stelde nieuwe doelen. ,,Heel praktisch: hoe kan ik een leuk leven hebben, en wat is daarvoor nodig? Ik wist dat ik een stuk van de ‘oude ik’ moest opgeven. Maar ik wist ook dat er een ‘Gwen 2.0’ voor in de plaats ging komen.” Nu zit ze in het Nederlands zitvolleybalteam. Haar droom is naar de Paralympics te gaan in LA in 2028.

Ziekte van het zenuwstelsel

In Nederland ondervinden 25.000 mensen dagelijks de gevolgen van de chronische en progressieve ziekte MS. Bij iedere patiënt is het ziekteverloop echter anders. Niet iedereen zit in een rolstoel of loopt achter een rollator. En hoewel de ziekte dus verschillende gezichten heeft, ligt er één aspect ten grondslag aan alle symptomen: MS is een chronische ziekte van het zenuwstelsel.

In de campagne ‘Face it. MS is zenuwslopend’ zijn Spil en vier andere mensen met MS te zien. Zij verschillen in leeftijd en zitten ieder in een andere levensfase, maar hebben één ding gemeen: ze hebben alle vijf deze zenuwslopende ziekte.



