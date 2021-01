Bossche kickbokskampioen Robin van Roosmalen geopereerd na ernstig ongeluk: ‘Bedankt voor alle steun’

gastopinie Geef Rosmalen terug aan de Rosmalena­ren

12 januari ROSMALEN - De herindeling van Rosmalen met Den Bosch 25 jaar geleden bleek er een voor in de boeken. Nooit eerder heeft in het lokaal bestuur van Nederland een gemeente van deze omvang, toen zo’n 28.000 inwoners, haar zelfstandigheid moeten afstaan. Een wilde suggestie speelt door mijn hoofd. In mijn ogen is het namelijk de hoogste tijd voor een goed gesprek.