Bossche koningshuisspecialist bezocht Buckingham Palace met koningspaar: ‘Koningin Elizabeth was altijd scherp en had veel humor’

Senn (4) vangt 'gevaarlij­ke' valse wolfspin in Den Bosch: 'Hij was totaal niet bang'

DEN BOSCH - Dat precies deze spin bekend staat als ‘gevaarlijk’ en ‘giftig’ wist Michèlle de Haas uit Den Bosch niet toen haar 4-jarige zoontje dinsdag achter hem aan zat in hun Bossche woning. ,,Hij is een echte dierenliefhebber en was in tegenstelling tot mij totaal niet bang.”

7 september