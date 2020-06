Bossche ‘nepverpleegkundige’ drukte zuurstofflessen achterover die bestemd waren voor terminale man

Volop vertrouwen in plan nieuw Theater aan de Parade

17:44 DEN BOSCH - Het vertrouwen in het nieuwe Theater aan de Parade in Den Bosch is groot, enorm zelfs. Ook al dreigen er juridische procedures die voor maanden vertraging zouden kunnen zorgen. ,,Er ligt een plan met slechts écht hele kleine aanpassingen in het bestemmingsplan. Het nieuwe theater en de procedure voldoet aan wat de gemeenteraad heeft gevraagd’’, aldus wethouder Huib van Olden.