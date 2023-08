Bossche Prins Bernhardstraat langdurig afgesloten, archeologen verwachten veel bijzonderheden aan te treffen

Vals spel achter de schermen van een peperdure tentoon­stel­ling: ‘Hiermee heb je het helemaal verpest’

DEN BOSCH/TILBURG - Het moet de grootste kaskraker worden sinds de Jeroen Bosch-expo. Maar het is nog maar de vraag of Brueghel, de familiereünie binnenkort is te zien in Het Noordbrabants Museum. De bedenker sleept het museum voor de rechter, omdat het met zijn idee aan de haal is gegaan én omdat hij nog een sloot geld tegoed heeft. Hoe kon het zover komen?