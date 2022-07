Bossche school wil gratis maandverband aanbieden: ‘Steeds meer meisjes hebben er geen geld voor’

‘Gevaarlij­ke bocht’ van bus in Vughter­straat: ‘Mensen klem gereden tegen de muur’

DEN BOSCH - ,,Het is gevaarlijk, verwarrend en onlogisch. Vooral voor toeristen’’, zegt Edward van Wonderen. Hij woont op de hoek van de Bossche Vughterstraat-Achter het Verguld Harnas waar transferiumbus 60 zich volgens hem ruim 24.000 keer per jaar door een te krappe bocht wringt naar een halte aan de Wolvenhoek. Volgens hem is er een alternatief.

21 juli