Bossche suikerspinfamilie boos over verlies plek op carnaval aan stroopwafelbakker uit Kruikenstad

In de noodopvang Mohanad en zijn kinderen zaten 20 dagen achterin een vrachtwa­gen om hier te komen

ROSMALEN - Mohanad is over één ding heel duidelijk: voor zijn kinderen heeft hij alles over. Mede daarom vluchtte hij vanuit Syrië naar Nederland. Weg van de oorlog. ,,Mijn eigen dromen ben ik al lang vergeten.”

6 september