Bossche vastgoedreus doet ultiem voorstel om vege lijf te redden: ‘90 miljoen euro is veel geld’

Oui oui! Geef ons maar een beetje Paris (in Den Bosch)

Het burgemeester Loeffplein verandert binnenkort weer in het Le Maire Loeffplace. Inclusief kraampjes, Franse broodjes en Franse wijntjes. Het pop-uppark in de Bossche binnenstad verandert voor één dag weer in Parijs op zondag 10 september.