Bossche ‘Vleermuisbomen’ van de Parade naar de Markt en ze gaan nog meer zwerven door de binnenstad

Grote zorgen over stadspark Mariënburg: ‘Ouders en kinderen verjaagd door dealers en blowende jongeren’

DEN BOSCH - Wat ooit een groene oase van rust was, is volgens buurtbewoners in korte tijd veranderd in een bron van overlast. Ouders en kinderen zijn ‘verjaagd door drugsdealers’. ,,En een stuk of twintig jongeren bezetten bankjes waar zij blowen’ , zegt een buurtbewoner over wat er volgens hem gebeurt in stadspark Mariënburg.

24 juni