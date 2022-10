Bossche zeug heeft dierendag niet gehaald: weer bronzen beelden gestolen voor provinciehuis

Maandagochtend werd ontdekt dat de bronzen beelden - de zeug en enkele biggen - gestolen zijn. Net als drie jaar geleden zijn ze bij de poten afgezaagd. ,,Dit vinden we vreselijk”, zegt een woordvoerder van de provincie. ,,Het standbeeld is een mooi geschenk van de Noord-Brabantse Christelijke Boerenbond.”

Het is maar de vraag of de dieven gepakt worden. Drie jaar geleden is niet niet gelukt. ,,We zagen personen in donkere kleding uit een busje stappen en met een slijptol te werk gaan. Het identificeren is toen niet gelukt”, zegt de woordvoerder.