Bossche Zomer wil verder met nieuwe doelen: ‘We willen het nog wat toegankelijker maken’

Wat gaat er als tiener in je om als je bij ruzie meteen naar een mes grijpt? ‘Generatie met rugzak vol dynamiet’

ROSMALEN - Wat gaat er als tiener toch in je om als je bij een ruzie - op een vol terras - direct naar een bestekmes grijpt en je tegenstrever doodsteekt? ,,Dat kan maar één ding betekenen en dat is dat er ontzettend veel boosheid en frustratie in zo iemand zit”, zegt Jan Derksen, klinisch psycholoog van de Nijmeegse Radboud Universiteit.

21 maart