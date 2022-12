Bosschenaar (23) reed naar Parijs om moeder klem te rijden bij Arc de Triomphe: twee jaar cel voor afpersing

met video + update Vrouw (51) ontdekt kogelgaten in raam van haar woning in Den Bosch, politie doet onderzoek

DEN BOSCH - Een woning aan de Lagelandstraat in Den Bosch is meerdere keren beschoten, ontdekte de 51-jarige bewoonster van het huis zondagmiddag. Zij zag de kogelgaten in haar raam zitten en belde de politie. Vermoedelijk is er in de nacht van zaterdag op zondag op het huis geschoten, meldt de politie.

19 december