Bosschenaar (50) overleden na ongeluk met schuifpoort in Eindhoven

Het ongeluk gebeurde bij een autobedrijf aan de Vaalserbergweg. De man moest gereanimeerd worden en is vervolgens naar het ziekenhuis in Tilburg gebracht. Daar is hij in de loop van de avond of nacht aan zijn verwondingen overleden. Een aantal collega’s van de Bosschenaar heeft het ongeluk zien gebeuren. Voor hen is slachtofferhulp ingeschakeld.