Bosschenaren en Eindhovenaren ademen de minst schone lucht in

Het RIVM analyseert ieder jaar de luchtkwaliteit aan de hand van twee schadelijke gassen: stikstofdioxide en fijnstof. Stikstofdioxide is een uitlaatgas die wordt uitgestoten door verkeer. Fijnstof komt veel voor rondom veehouderijen. Beide stoffen leiden tot luchtwegklachten of deze klachten verergeren.

In 2018 was er in heel Nederland zes procent meer fijnstof dan in 2017. Dat valt volgens het RIVM deels te verklaren door het weer in 2018 met de droogte in combinatie met een matige oostenwind. De concentratie stikstofdioxide nam in 2018 af.

Stikstofdioxide: hoogste concentratie in Eindhoven

De gemiddelde concentratie van stikstofdioxide in Nederland staat op 18,8 microgram per kubieke meter. De Noord-Brabantse gemiddelden zitten daaromheen, maar er zijn gemeenten die er een stukje boven zitten. En wat dat betreft staat Eindhoven op eenzame hoogte met 23,1 microgram per kubieke meter. Den Bosch (21,4), Tilburg (21,3), Breda (21.1) en Helmond (20,4) volgen de Eindhovenaren.

Volledig scherm Stikstofdioxide is een uitlaatgas. © Beeld Werkt

Fijnstof

Fijnstof komt veel voor rond veehouderijen en wat dat betreft gaan veel Brabantse gemeenten over het landelijk gemiddelde van 19,0 microgram per kubieke meter heen. Er zijn vijf gemeenten die zelfs over de 20,0 microgram per kubieke meter gaan. De gemeente Son en Breugel heeft de meeste concentratie fijnstof in de lucht: 20,5. Eindhoven en Den Bosch hebben in 2018 allebei 20,4 en Someren (20,3) en Asten (20,1) completeren de top vijf.

Volledig scherm Fijnstof komt vooral voor rondom veehouderijen. © Bert Jansen

RIVM maakt cijfers openbaar

Maandag maakte het RIVM aanvullende data over stikstofuitstoot openbaar. Het Mesdag Zuivelfonds en de Stichting Stikstofclaim daagden eind vorig jaar de Nederlandse Staat en het RIVM voor de rechter. Beide organisaties wilden aan de hand van de aanvullende gegevens bepalen of de uitkomsten van de berekeningen van het RIVM over stikstofuitstoot wel kloppen.

Het tot nu toe niet-controleerbare van de gegevens en rekenmethoden zat niet alleen het fonds en de stichting dwars, maar ook veel boeren. Want juist op basis van die RIVM-data is de conclusie getrokken dat de landbouwsector voor 46 procent verantwoordelijk is voor de stikstofuitstoot.

De afgelopen maanden protesteerden boeren volop tegen mogelijke stikstofmaatregelen, met de groep Farmers Defence Force (FDF) als kartrekker. FDF dreigde opnieuw met een groot protest in De Bilt als het RIVM niet alle stikstofgegevens zou vrijgeven.