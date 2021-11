Bouchra D. langer psychiatrisch onderzocht en langer vast na doodsteken van halfzus Anouk den Dekker

video Man van hoge kade geduwd in Den Bosch: ‘Heftig om dit te zien gebeuren’

DEN BOSCH - Een man is zondagavond rond 18.30 uur van een hoge kade aan de Buitenhaven in Den Bosch geduwd. Omstanders zagen hem zo'n vijf meter naar beneden vallen en zwaargewond raken. Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse. Een verdachte is aangehouden, aldus de politie.

21 november